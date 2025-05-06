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        Hatay'daki Milleyha Sulak Alanı'nda bu yıl 12 yeni kuş türü gözlendi

        HATAY'ınSamandağ ilçesinde 'Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Milleyha Sulak Alanı'nda bu yıl 12 yeni tür gözlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 10:10 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:15
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        Hatay'daki Milleyha Sulak Alanı'nda bu yıl 12 yeni kuş türü gözlendi
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        HATAY'ınSamandağ ilçesinde 'Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Milleyha Sulak Alanı'nda bu yıl 12 yeni tür gözlendi.

        Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ Sahili'ne yakın noktadaki Milleyha Sulak Alanı'nda kuş gözlemcileri yeni keşiflerin heyecanını yaşadı. Doğal güzelliğinin yanı sıra göçmen kuşlara barınma ve dinlenme imkanı sunarak ülkenin önemli kuş göç güzergahından biri olarak kabul gören ve 'Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edilen bölgede; alaca sinekkapan, zeytin mukallidi, benekli bülbül, guguk ve çütrenin de aralarında bulunduğu 12 yeni kuş türü gözlendi. Böylece bölgedeki tür sayısı 314'e yükseldi.

        'MİLLİ PARK SEVİYESİNDE KORUNMUYOR'

        Kuş gözlemcisi Erol Yüksek, yaklaşık 300 hektarlık bir alanı kapsayan Milleyha Sulak Alanı'nın sadece 43 hektarının koruma altında olduğuna dikkat çekip, bu koruma kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi. Yüksek, "Kuşlar binlerce kilometrelik yoldan gelerek, dinlenme yeri olarak Milleyha Sulak Alanı'na konuyor. Burada birkaç hafta dinlendikten sonra kuzeye doğru yol almaya devam ediyorlar. Bu göç döneminde yine her zaman olduğu gibi Milleyha Sulak Alanı çok farklı kuşlara ev sahipliği yaptı. Yeni 12 tür gözlemimizle bölgede görülen tür sayısı 314'e yükseldi. Burası Türkiye'nin en kritik 3 sulak alanından biri ama buna rağmen hala milli park seviyesinde korunmuyor. Burası dünya çapında doğa turizmine ev sahipliği yapacak potansiyelde bir yer" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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