Hatay'da 2 yeşil deniz kaplumbağası, ölü olarak sahile vurdu

Öte yandan Hatay kıyıları, özellikle yaz aylarında yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından biri olarak biliniyor.

Samandağ sahilinde gezen vatandaşlar, kıyıya vuran 2 yeşil deniz kaplumbağası gördü. Vatandaşlar tarafından fark edilen kaplumbağaların ölü olduğu belirlendi. Vatandaşlar, kaplumbağaların sahilden alınması için yetkililere haber verdi.

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