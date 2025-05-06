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        Hatay'da 2 yeşil deniz kaplumbağası, ölü olarak sahile vurdu

        HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde, nesli tehlike altında olan 2 genç yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas), ölü halde karaya vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 20:40 Güncelleme: 06.05.2025 - 20:45
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        Hatay'da 2 yeşil deniz kaplumbağası, ölü olarak sahile vurdu
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        HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde, nesli tehlike altında olan 2 genç yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas), ölü halde karaya vurdu.

        Samandağ sahilinde gezen vatandaşlar, kıyıya vuran 2 yeşil deniz kaplumbağası gördü. Vatandaşlar tarafından fark edilen kaplumbağaların ölü olduğu belirlendi. Vatandaşlar, kaplumbağaların sahilden alınması için yetkililere haber verdi.

        Öte yandan Hatay kıyıları, özellikle yaz aylarında yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından biri olarak biliniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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