Deprem, gönüllülerin deniz kaplumbağalarını izleme ve koruma çalışmalarını da vurdu

SAMANDAĞ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, ilçe sahillerinde yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama döneminin yaklaştığını ancak bölgede 6 Şubat depremleri sonrası gönüllülerin konaklayacağı yer bulunmaması nedeniyle 2 yıldır yuvalama, izleme ve koruma çalışması yapamadıklarını söyledi. Atik, “Biz hem alan koruma hem de kaplumbağa izleme çalışmaları yapıyor, aynı zamanda alanın korunmasını tehdit eden unsurları tespit ederek raporluyor ve gerekli uyarılarda bulunuyorduk. Bu sayede olumsuz şartlar ortadan kaldırılıyordu” dedi.

İlçe sahillerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile gönüllülerin çalışmalarıyla 2000 yılının başında yeşil deniz kaplumbağalarının yuva alanı 40-50 civarındayken, düzenli çalışmalar sayesinde 2023 yılında 1600'e yükseldi. Bölgede gönüllülerin konakladığı konteyner yapı, 6 Şubat merkezli depremlerin ardından farklı bir kamu kurumuna tahsis edildi. Tahsisten kısa bir sonra da bölgeden kaldırıldı. Depremin neden olduğu büyük yıkım yüzünden henüz ödenek çıkmadığı için de gönüllüler için yeni bir yapı kurulamadı. Bu nedenle depremden bu yana yeşil deniz kaplumbağaları için bölgede yuvalama, takip ve koruma çalışmaları yapılamadı.