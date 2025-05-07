Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
– SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının çalışmalarını sürdürdü.
– SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig’in 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda 1 saat 45 dakika süren idmanda dar alan, turnuva ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
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