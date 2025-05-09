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        Hatayspor, Göztepe mesaisini sürdürdü

        – HATAYSPOR, Süper Lig'in 35'inci haftasında, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:35
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        Hatayspor, Göztepe mesaisini sürdürdü
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        – HATAYSPOR, Süper Lig’in 35'inci haftasında, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

        Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren idmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek. Hatayspor’un pazar günü Göztepe ile oynayacağı mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Cem Özbay ve Kadir Akıllı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. Mücadele öncesinde Hatayspor’da Lamine Diack, Rui Pedro ve Vincent Aboubakar sakatlıkları nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Francisco Calvo ve Kamil Ahmet Çörekçi de sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Adana Demirspor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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