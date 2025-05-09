Hatayspor, Göztepe mesaisini sürdürdü

– HATAYSPOR, Süper Lig’in 35'inci haftasında, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren idmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek. Hatayspor’un pazar günü Göztepe ile oynayacağı mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Cem Özbay ve Kadir Akıllı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. Mücadele öncesinde Hatayspor’da Lamine Diack, Rui Pedro ve Vincent Aboubakar sakatlıkları nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Francisco Calvo ve Kamil Ahmet Çörekçi de sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Adana Demirspor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.