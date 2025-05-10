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        Yunuslar balıkçı teknesine eşlik ederken görüntülendi

        HATAY'ınSamandağ ilçesinde denize açılan balıkçının teknesine, 2 yunus uzun süre eşlik etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:15 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:20
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        Yunuslar balıkçı teknesine eşlik ederken görüntülendi
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        HATAY'ınSamandağ ilçesinde denize açılan balıkçının teknesine, 2 yunus uzun süre eşlik etti.

        Samandağ'da sabahın erken saatlerinde denize açılan amatör balıkçı Serkan Dönmez'in teknesine, bir süre sonra 2 yunus yaklaştı. Yunuslar, ilerleyen tekneye uzun süre eşlik etti. Zaman zaman su yüzeyinde zıplayan, zaman zaman tekneyle yarışan yunuslar, Serkan Dönmez tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Bir süre tekneye eşlik eden yunusların güzel görüntüler oluşturdu. Serkan Dönmez, yunuslarla denizde yolculuk yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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