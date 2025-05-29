Yaban domuzu ile kedinin birlikte yemek yemesi kamerada

HATAY’ın Samandağ ilçesinde, yaban domuzu ile sokak kedisinin birlikte yemek yediği anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Gözene Mahallesi’nde bir evin bahçesine gelen yaban domuzu, bölgede yaşayan sokak kedileri için bırakılan yemeği yemeye başladı. Bu sırada sokak kedisi de gelerek yaban domuzuyla yan yana aynı yemeği yedi. Birbirlerini rahatsız etmeden iki hayvanın yan yana yemek yediği anlar ise bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.