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        Yaban domuzu ile kedinin birlikte yemek yemesi kamerada

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde, yaban domuzu ile sokak kedisinin birlikte yemek yediği anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 22:07 Güncelleme: 29.05.2025 - 22:10
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        Yaban domuzu ile kedinin birlikte yemek yemesi kamerada
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        HATAY’ın Samandağ ilçesinde, yaban domuzu ile sokak kedisinin birlikte yemek yediği anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçeye bağlı Gözene Mahallesi’nde bir evin bahçesine gelen yaban domuzu, bölgede yaşayan sokak kedileri için bırakılan yemeği yemeye başladı. Bu sırada sokak kedisi de gelerek yaban domuzuyla yan yana aynı yemeği yedi. Birbirlerini rahatsız etmeden iki hayvanın yan yana yemek yediği anlar ise bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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