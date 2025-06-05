Cilvegözü'nde Suriyelilerin bayram geçişi sürüyor

İÇ savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesi ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

Türkiye’de yaşadıkları kentlerden yanlarına aldıkları eşyaları ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen Suriyelilerin burada yapılan kimlik kontrollerinin ardından çıkışları sağlanıyor. Jandarma ekiplerinin yanı sıra Göç İdaresi Başkanlığı'nın da görev aldığı Cilvegözü’nde çıkışlar kontrollü yapılıyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 15 yıldır yaşayan Mahmut Hallak (25), "Ülkeme dönmek için geldim. Şu an çok heyecanlıyım. Uzun zaman sonra ülkemde geçirdiğim ilk bayramım olacak. Türkiye'yi çok özleyeceğiz. Türk halkı bize çok güzel davrandı, çok teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan, gümrük kapısındaki yoğunluğun düne kıyasla azaldığı görüldü.