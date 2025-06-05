Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

        HATAY'da Kurban Bayramı arifesinde, şehitlikler ve depremde hayatını kaybedenlerin kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 19:18 Güncelleme: 05.06.2025 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'da Kurban Bayramı arifesinde, şehitlikler ve depremde hayatını kaybedenlerin kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

        Kent protokolünün katıldığı ilk program, Antakya Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından şehitler için dua edildi. Şehit yakınlarının bayramlarını kutlayan Vali Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri mezarlara karanfil bıraktı. Ziyarette konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "6 Şubat ve devamındaki depremlerde şehrimiz en ağır yarayı aldı. Bu depremlerde canlarımızı kaybettik. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bizim açımızdan ne kadar üzücü ve yıpratıcı bir durum olsa da, şehrimizi sekiz defa yeniden inşa ettiği gibi, bizlere de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, şehrimizi dokuzuncu kez, eskisinden daha sağlam, daha güçlü ve daha konforlu şekilde yeniden inşa etme görevi düştü. Bu doğrultuda, şehrimizi yeniden ihya, inşa ve imar çalışmaları bir seferberlik ruhu içerisinde, 7/24 mesai anlayışıyla sürdürülmektedir. İnşallah ne bizler, ne milletimiz, ne de başka bir millet bir daha böyle bir acı yaşamaz. Bu acıların ne olduğunu bizden daha iyi hiç kimse bilemez. Elbette acılarımız var ama hayata dair umutlarımız da var. Buradan, başta Hataylı hemşehrilerim olmak üzere, tüm milletimizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve geleceğe umutla bakan bir şehir olarak, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

        Daha sonra protokol üyeleri Narlıca Mahallesi’nde bulunan deprem mezarlığına gitti. Depremde yakınlarını kaybedenler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarda dua okudu. Duygusal anların yaşandığı mezarlık ziyaretinde protokol üyeleri de mezarlara karanfil bırakıp, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        Adana'da 'Ölüler Kahvesi'nde bayram geleneği bu yıl da sürdürüldü
        Adana'da 'Ölüler Kahvesi'nde bayram geleneği bu yıl da sürdürüldü
        İzmir'de yolcunun "yolu uzattın" iddiasıyla taksiciyi darbetmesi araç içi kamerasında
        İzmir'de yolcunun "yolu uzattın" iddiasıyla taksiciyi darbetmesi araç içi kamerasında
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak

        Benzer Haberler

        Hatay'da muhtarlıktaki tavan dekorunun 2 kişinin yanına düşmesi kamerada
        Hatay'da muhtarlıktaki tavan dekorunun 2 kişinin yanına düşmesi kamerada
        Hatay'da bayram arifesinde şehitlerin ve depremlerde ölenlerin mezarları zi...
        Hatay'da bayram arifesinde şehitlerin ve depremlerde ölenlerin mezarları zi...
        Avizenin monte edildiği kartonpiyerin altında kalmaktan saniyelerle kurtuld...
        Avizenin monte edildiği kartonpiyerin altında kalmaktan saniyelerle kurtuld...
        Hatay'da ambulans uçak 10 günlük bebek için havalandı
        Hatay'da ambulans uçak 10 günlük bebek için havalandı
        Hatay'da restorasyon nedeniyle taşınacak Uzun Çarşı'da bayram yoğunluğu
        Hatay'da restorasyon nedeniyle taşınacak Uzun Çarşı'da bayram yoğunluğu
        Hatay'da Deprem Şehitliği'nde dualar okundu
        Hatay'da Deprem Şehitliği'nde dualar okundu