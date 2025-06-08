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        Hatay'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 1 ölü, 1 yaralı

        HATAY'ın Arsuz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Koray Sakaroğlu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 01:39 Güncelleme: 08.06.2025 - 01:45
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        Hatay'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 1 ölü, 1 yaralı
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        HATAY'ın Arsuz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Koray Sakaroğlu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Koray Sakaroğlu idaresindeki 31 AYP 026 plakalı motosiklet ile Recep Yavuz yönetimindeki 06 CME 638 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Sakaroğlu, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koray Sakaroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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