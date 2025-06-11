Hatay'da aç kalan yaban domuzları yerleşim alanına indi; o anlar kamerada

Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi’nde evlerin bulunduğu bölgeye inen 2 yaban domuzu, yiyecek aradı. Akşam saatlerine doğru mahallede görülen yaban domuzları, bir süre çevrede gezindikten sonra tekrar ormana yöneldi. Yaban domuzlarının yerleşim yerinde gezip, yiyecek aradığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HATAY’da aç kalan 2 yaban domuzu, yerleşim alanına inip yiyecek aradı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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