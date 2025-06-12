Göç yolunda tek başına kalan ak pelikan, görüntülendi

Avrupa'nın güneydoğusundan Asya'ya yayılan bölgede ve Afrika'da bataklıklarda ve sığ göllerde yaşayan ak pelikanın tek başına sahilde beslenmesi dikkat çekti. Bölgede nadir görülen ak pelikanın, göç yolunda, içinde bulunduğu sürüden ayrılmış olabileceği belirtildi. Sahilde yürüyüş yapanlar da pelikanı rahatsız etmemek için özen gösterdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.