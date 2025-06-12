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        Göç yolunda tek başına kalan ak pelikan, görüntülendi

        GÖÇMEN kuşların göç yolu üzerinde bulunan Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde bir ak pelikan, tek başına beslenmeye çalışırken görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 09:41 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:45
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        Göç yolunda tek başına kalan ak pelikan, görüntülendi
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        GÖÇMEN kuşların göç yolu üzerinde bulunan Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde bir ak pelikan, tek başına beslenmeye çalışırken görüntülendi.

        Avrupa'nın güneydoğusundan Asya'ya yayılan bölgede ve Afrika'da bataklıklarda ve sığ göllerde yaşayan ak pelikanın tek başına sahilde beslenmesi dikkat çekti. Bölgede nadir görülen ak pelikanın, göç yolunda, içinde bulunduğu sürüden ayrılmış olabileceği belirtildi. Sahilde yürüyüş yapanlar da pelikanı rahatsız etmemek için özen gösterdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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