Hatay'da göçük altında kalan 2 işçi öldü

Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde, sabah saatlerinde atık su altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Çalışma yapan 2 işçi, göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkarılan işçiler, götürüldükleri hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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