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        Hatay'da göçük altında kalan 2 işçi öldü

        HATAY'daaltyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:11 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:11
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        Hatay'da göçük altında kalan 2 işçi öldü
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        HATAY'daaltyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi, hayatını kaybetti.

        Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde, sabah saatlerinde atık su altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Çalışma yapan 2 işçi, göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkarılan işçiler, götürüldükleri hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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