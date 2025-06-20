Babasının av tüfeğiyle vurduğu İrem'den 6 gün sonra annesi Feryal da öldü

HATAY’ın Altınözü ilçesinde, kızı İrem İşçimen’i (12) av tüfeğiyle öldüren Hasan İşçimen'in saldırısında yaralanan Feryal İşçimen (45), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 14 Haziran’da ilçedeki Babatorun Mahallesi’nde, 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Hasan İşçimen, iddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı İrem ve eşi Feryal İşçimen'e av tüfeğiyle ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde İrem İşçimen'in öldüğü belirlendi. İşçimen’in cenazesi, otopsinin adından toprağa verildi. Hasan İşçimen ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olayda yaralanan Feryal İşçimen ise tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi. İşçimen'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.