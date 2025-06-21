Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        13 yaşındaki Helin'in öldüğü kaza kamerada

        HATAY'ınArsuz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarptığı kazada Helin Horuz (13) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:11 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        13 yaşındaki Helin'in öldüğü kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ınArsuz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarptığı kazada Helin Horuz (13) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, önceki gece saatlerinde Arsuz ilçesi Çetillik Mahallesi'nde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 31 GC 671 plakalı otomobil ile H.H. yönetimindeki 01 ABY 019 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 13 yaşındaki Helin Horuz kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 aracın şiddetli çarpışması ardından savrulmaları yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        Putin: Endişeliyim
        Putin: Endişeliyim
        Benzin ve motorine zam
        Benzin ve motorine zam
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        Sıcaklık batıda ve kuzeyde düşüyor! Bugün hava nasıl olacak?
        Sıcaklık batıda ve kuzeyde düşüyor! Bugün hava nasıl olacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ChatGPT terapist olmaya uygun mu?
        ChatGPT terapist olmaya uygun mu?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hatay'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 ki...
        Hatay'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 ki...
        Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bir hastaya nakledildi
        Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bir hastaya nakledildi
        Av tüfeğiyle vurulan İrem'den 6 gün sonra annesi de öldü
        Av tüfeğiyle vurulan İrem'den 6 gün sonra annesi de öldü
        Babasının av tüfeğiyle vurduğu İrem'den 6 gün sonra annesi Feryal da öldü
        Babasının av tüfeğiyle vurduğu İrem'den 6 gün sonra annesi Feryal da öldü
        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da iki aracın arasında sıkışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da iki aracın arasında sıkışan motosikletin sürücüsü yaralandı