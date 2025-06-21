Kimlik ve YKS giriş belgelerini unutan öğrencilere polis yardımı

HATAY'ınSamandağ ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerini ya da kimliklerini unutan bazı adaylara, polis yardım etti.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınava az bir süre kala kimliğini ya da sınav giriş belgesini unuttuğu için panik yaşayan öğrencilere destek oldu. Öğrenciler, ekip otolarıyla giriş belgelerini ya da kimliklerini çıkarmak için nüfus müdürlüklerine taşındı. Ardından ekip araçlarıyla sınav merkezlerine zamanında ulaştırılan öğrenciler, sınavlarına sorunsuz şekilde girdi.