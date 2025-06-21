Depremde 15 yakınını kaybeden ilkokul öğrencisi ile arkadaşından hayat kurtaracak proje

HATAY'daSutaşı Seyfettin Sağaltıcı İlkokulu'ndan 2 öğrenci, gece saatlerinde meydana gelen depremlerde can kaybını önlemek için sensör destekli erken uyarı sistemi tasarladı. 6 Şubat 2013 depremlerinde ailesinden 15 kişiyi kaybeden İbrahim Çağlar, "Başkalarının da böyle acılar yaşamaması adına bu projeyi hayata geçirmek istedik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ailesinden 15 kişiyi kaybeden Seyfettin Sağaltıcı İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri İbrahim Çağlar ile arkadaşı Beril Korkmaz (11), yaşadıkları acıdan yola çıkarak dikkat çeken bir bilim projesine imza attı. İki arkadaşın projesi, Young Guru Academy'nin (YGA) Vicdanlı Bilim Yarışması'nda 'En iyi prototip' kategorisinde birinci seçildi. Kodlama ve sistem birleştirme konusunda edindikleri temel bilgileri uygulamaya döken öğrencilerin projesinde avizeye yerleştirilen bir sensör sayesinde deprem titreşimleri algılandığında sesli uyarı sistemi devreye giriyor ve ev halkını uyandırılıyor. Aynı anda kapı ve pencereler otomatik olarak açılıyor, elektriklerin kesilmesi durumunda da çıkış yollarını aydınlatmak için LED ışıklar aktif hale geliyor.

'BAZI ZORLUKLAR YAŞADIK'

Depremlerde ailesinden 15 kişiyi kaybeden İbrahim Çağlar Yüksek, "Projeyi, 6 Şubat depremlerinde akrabalarımdan 15 kişiyi kaybetmem nedeniyle arkadaşımla birlikte düşündük. Kodlama ve sistem birleştirme konusunda temel bilgiler edindik, kısa videolarla projeyi geliştirerek ilerledik. Ailemden 15 kişiyi kaybettiğim için başkalarının da böyle acılar yaşamaması adına bu projeyi hayata geçirmek istedik. Teknolojiden ilham alarak bu projeyi geliştirdik. Projeyi hazırlarken sistemin birleşmesi ve çalışması konusunda bazı zorluklar yaşadık. Ancak ileride bu proje hayata geçirildiğinde, insanların hayatlarını kurtarabileceğine ve can kayıplarını önleyebileceğine inanıyorum. Bu nedenle böyle bir çalışmanın oldukça faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.