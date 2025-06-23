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        Kaza yapan 2 grubun tekmeli yumruklu kavgasını polis ayırdı; 4 gözaltı

        HATAY'da yaşanan trafik kazası sonrasında 2 grup arasında tekmeli ve yumruklu kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:04 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:10
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        Kaza yapan 2 grubun tekmeli yumruklu kavgasını polis ayırdı; 4 gözaltı
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        HATAY'da yaşanan trafik kazası sonrasında 2 grup arasında tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. Polisin havaya ateş açmasıyla son bulan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

        Antakya ilçesindeki sanayi sitesinde, iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucu, taraflar arasında çıkan tartışma büyüyüp, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Grupları yatıştırmakta zorlanan polis, havaya tabancayla ateş açıp kavgaya son verdi. İki kişinin hafif yaralandığı olayda ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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