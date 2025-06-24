Hatay'da orman yangını

Hassa ilçesinin Arpalıuşağı mevkisindeki ormanda, saat 14.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanın yükseldiğini fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sarp bir bölgede çıkan yangına, karadan müdahale başlatıldı.

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