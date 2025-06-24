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        11 Mayıs saldırısının faillerinin mahkemesi için Ankara'ya gittiler

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde iki minibüsle düzenlenen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının 4 failinin yarın görülecek ilk duruşmasına katılmak için 11 Mayıs Şehitler Derneği üyeleri Ankara'ya yola çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 22:41 Güncelleme: 24.06.2025 - 22:45
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        11 Mayıs saldırısının faillerinin mahkemesi için Ankara'ya gittiler
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        HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde iki minibüsle düzenlenen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının 4 failinin yarın görülecek ilk duruşmasına katılmak için 11 Mayıs Şehitler Derneği üyeleri Ankara’ya yola çıktı.

        11 Mayıs 2013 Reyhanlı saldırısının failleri Temir Dukkancı, Cengiz Sertel, Muhammed Dip Koralı ve Mehmet Gezer, yarın saat 14.00’te, Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak. 11 Mayıs Şehitler Derneği üyeler de yarınki duruşmaya katılmak üzere Ankara’ya yola çıktı.

        Oğlu Oğulcan Tuna’nın ikinci bombalı saldırının yapıldığı PTT yakınında hayatını kaybettiğini kaydeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, yaptığı açıklamada, “2013 yılı 11 Mayıs günü, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde büyük bir katliam yaşandı. Buna 11 Mayıs katliamı diyoruz. 53 vatandaşımız şehit oldu. 200'e yakın vatandaşımız da yaralandı. Gerçekten o gün bize vahşeti yaşattılar. Bu saldırıda bombayı patlatan, yardım yapanların çoğu yakalandı. Bunlardan 9 kişi müebbet hapis cezası aldı. Ama bunun yanında 9 firari vardı. Bunlardan Türk Devleti ve MİT’in gücü ile Muhammed Dip Koralı, Temir Dukkancı, Cengiz Sertel ve Mehmet Gezer teröristler yakalandı. Yarın Ankara’da 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaları yapılacaktır. Yüksek adaletten bunların müebbetle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Devletimiz milletimiz var olsun” dedi.

        Patlamalarda 1,5 yaşındaki kızı Fatmanur ile ablası Nadire Kuvvet'i kaybeden Hatice Kübra Erboz ise "Yeni yakalanan teröristler için mahkemedeyiz. Gururluyuz, Türk İstihbarat Teşkilatı’na teşekkür ederiz. Diğerlerinin de bir an önce yakalanıp adalette teslim edilmesini ve gerekli en ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Bu şekilde bir nebze de olsa gönlümüze su serpiliyor Adalet yerini buluyor. Teşekkürler MİT, teşekkürler Türk adaleti” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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