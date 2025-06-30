Hatay'da orman yangını (3)

'YAKLAŞIKBİN 500 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK'

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın bölgesine gelerek Orman Bölge Müdürü İlkay Günay'dan bilgi aldı. Yangını kontrol altına alınması için yapılan çalışmaları anlatan Vali Masatlı, "Başta itfaiye, orman, AFAD teşkilatımız, emniyet, jandarma ekipleriyle birlikte sağlık ekiplerimiz ilk andan itibaren bölgeye intikal etti. Son 2 gündür şehrimizde olağan dışı bir rüzgar söz konusu. Bu rüzgara bağlı olarak ateşin farklı bölgelere sıçraması söz konusu oldu. Bizler başta Karaali olmak üzere çevredeki 3 mahallemizde tahliyelere başladık. Yaklaşık bin 500 vatandaşımızı tahliye ettik ve vatandaşlarımızı şu an şehrimizdeki kredi yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Diğer taraftan yangının büyüyebileceğinden hareketle başta 2 helikopterimiz yangına müdahale ediyor. Diğer taraftan çok sayıda arazöz yangına müdahale etmek için çalışıyor. Biz bu yangına her yönüyle müdahale etmek bakımından kriz merkezimizi oluşturduk" dedi.

'RÜZGAR CİDDİ BİR ŞEKİLDE DEZAVANTAJ'