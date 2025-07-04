Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Akondroplazi hastası çift, yardımlarla düğün yaptı

        HATAY'ın Yayladağı ilçesinde Akondroplazi hastası Mustafa Sevim (48) ve Nurgül Sevim (37) çiftinin maddi imkansızlıklar nedeniyle yapamadığı düğün, yardımlarla gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 09:58 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akondroplazi hastası çift, yardımlarla düğün yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ın Yayladağı ilçesinde Akondroplazi hastası Mustafa Sevim (48) ve Nurgül Sevim (37) çiftinin maddi imkansızlıklar nedeniyle yapamadığı düğün, yardımlarla gerçekleşti.

        Yayladağı ilçesinde markette çalışan Akondroplazi hastası Mustafa Sevim, 21 yıl önce tanışıp, aşık olduğu, aynı hastalığa sahip Nurgül Sevim ile 29 Ekim 2024'te resmi nikah kıyılarak dünyaevine girdi. Ancak maddi durumları kötü olan çift, düğün yapamadı. Bunun duyulması üzerine Yayladağı Kaymakamlığı, Yayladağı Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü devreye girdi. Kamu kurumlarının yardımıyla Nurgül Sevim beyaz gelinliğini, Mustafa Sevim ise damatlığını giyerek hayal ettikleri düğünü gerçekleştirdi. Akondroplazi hastası çift, davullu-zurnalı düğünde doyasıya eğlenip, davetlilerle halay çekti. Yakınları, düğünlerinde çifti yalnız bırakmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        Trump'tan Putin'e: Hayal kırıklığına uğradım
        Trump'tan Putin'e: Hayal kırıklığına uğradım
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!

        Benzer Haberler

        Hatay'da akondroplazili çift 21 yıl sonra evlilik hayallerini gerçekleştird...
        Hatay'da akondroplazili çift 21 yıl sonra evlilik hayallerini gerçekleştird...
        Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları nakil bekleyen hastalara...
        Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları nakil bekleyen hastalara...
        Hatay'da sulama kanalının kenarında erkek cesedi bulundu
        Hatay'da sulama kanalının kenarında erkek cesedi bulundu
        Hatay'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaraland...
        Hatay'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaraland...
        24 yaşındaki Aziz su kanalında ölü bulundu
        24 yaşındaki Aziz su kanalında ölü bulundu
        Alevlerin arasında kalan ekskavatörün operatörü ölümden döndü
        Alevlerin arasında kalan ekskavatörün operatörü ölümden döndü