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        Hatay'da orman yangını

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:00
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        Hatay'da orman yangını
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        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

        İlçedeki Çökek Yaylası burun mevkisinde, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz, orman işçisi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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