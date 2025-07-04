Hatay'da orman yangını

İlçedeki Çökek Yaylası burun mevkisinde, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz, orman işçisi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

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