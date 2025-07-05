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        Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde (3)

        VALİMASATLI HELİKOPTERLERLE BÖLGEDE İNCELEME YAPTIDörtyol ilçesindeki Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkisinde dün saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 19:23 Güncelleme: 05.07.2025 - 19:25
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        Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde (3)
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        VALİMASATLI HELİKOPTERLERLE BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

        Dörtyol ilçesindeki Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkisinde dün saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangının kontrol altına alındı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen alanlarda, hem müdahale çalışmalarının etkinliği, hem muhtemel riskleri, hem de yangının ortaya çıkardığı tabloyu yerinde değerlendirmek için havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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