Hatay'daki orman yangını 2'nci gününde (3)
VALİMASATLI HELİKOPTERLERLE BÖLGEDE İNCELEME YAPTIDörtyol ilçesindeki Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkisinde dün saat 16.
VALİMASATLI HELİKOPTERLERLE BÖLGEDE İNCELEME YAPTI
Dörtyol ilçesindeki Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkisinde dün saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangının kontrol altına alındı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen alanlarda, hem müdahale çalışmalarının etkinliği, hem muhtemel riskleri, hem de yangının ortaya çıkardığı tabloyu yerinde değerlendirmek için havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
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