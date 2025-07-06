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        Hatay'daki orman yangınına ilişkin 1 gözaltı

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde kontrol altına alınan yangınla ilgili S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 17:52 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:55
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        Hatay'daki orman yangınına ilişkin 1 gözaltı
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        HATAY’ın Dörtyol ilçesinde kontrol altına alınan yangınla ilgili S.K. (26) gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Dörtyol ilçesi Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkisinde 4 Haziran saat 16.30 sıralarında çıkan ve 8 noktada yayılan orman yangını, 8 helikopter, 2 uçak, 440 araç ve 1200’den fazla personelin müdahalesiyle dün kontrol altına alındı. Toplam 1980 hane tahliye edilerek, yaklaşık 5 bin 300 vatandaş yurtlara yerleştirildi.

        Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yürüten Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.K.’yi gözaltına alarak jandarma ekiplerine teslim etti. İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan S.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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