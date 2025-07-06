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        Solo yelken sporcusu Mireli, Türkiye rekoru kırdı; 15 gün 6 saat 41 dakikada Hopa'dan İskenderun'a geldi

        TÜRKİYE'nin tek kadın solo yelken sporcusu Başak Mireli, Artvin Hopa'dan yelkenle çıktığı yolculuğunda dev dalgalarla ve hortum gibi zaman zaman olumsuz hava koşullarında mücadele etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 22:39 Güncelleme: 06.07.2025 - 22:45
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        Solo yelken sporcusu Mireli, Türkiye rekoru kırdı; 15 gün 6 saat 41 dakikada Hopa'dan İskenderun'a geldi
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        TÜRKİYE'nin tek kadın solo yelken sporcusu Başak Mireli, Artvin Hopa'dan yelkenle çıktığı yolculuğunda dev dalgalarla ve hortum gibi zaman zaman olumsuz hava koşullarında mücadele etti. Mireli, 1850 mil mesafeyi 15 gün 6 saat 41 dakikada tamamlayıp, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaşarak Türkiye rekorunu kırdı.

        Türkiye'nin tek kadın solo yelkencisi Başak Mireli, yelkenlisiyle 15 gün önce Artvin Hopa'dan İskenderun'a gitmek üzere yelkenle yola çıktı. Daha önce Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın yelken sporcusu olan Mireli, yolculuğu boyunca zaman zaman dev dalgalar ve hortum gibi olumsuz hava koşullarına rağmen seyahatini 15 gün 6 saat 41 dakikada tamamlayıp, İskenderun balıkçı barınağına ulaşarak, Türkiye rekoru kırdı. Mireli, balıkçı barınağında sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı.

        Çocukluğundan bu yana yelken sporuyla ilgilendiğini ve birçok başarıya imza attığını belirten Mireli, "Daha önce de Türkiye turu rekorunu denemiştim ama elektrik arızası dolayısıyla Giresun açıklarında sonlandırmak zorunda kalmıştım. 2022 yılında sola yine Atlantik geçişi yaparak Türkiye'nin Atlantik yani herhangi bir okyanus geçen ilk kadın yelken sporcusu oldum. Türkiye turu rekoru parkuru için 21 Haziran'da Hopa'dan yola çıktım. Özellikle Doğu Karadeniz tam bir harikalar diyarı. İlk çıktığım gün yanımdan hortum geçti. Sonra Karadeniz'in dev dalgaları ile boğuştum. İki tane boğazı geçtim gemilerin arasında ve Ege'de fırtınaya yakalandım. Ondan sonra da gerçekten çok sakin bir Akdeniz macerası başladı. Her anı gerçekten yaşamaya değerdi. Buraya ulaşabildiğim ve rekoru kırabildiğim için tabii ki çok mutluyum, çok gururluyum" diye konuştu.

        'SAVAŞ SİNYALLERİMİ KESTİ'

        Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki sinyal kesicilerin elektronik cihazları etkilediğini ve rotasını fenerleri takip ederek belirlediğini aktaran Mireli, şöyle devam etti:

        "Hopa'dan sonra tabii Sinop İnceburun'u geçmek çok büyük bir mücadele. İnceburun'u geçtikten sonra daha enteresan bir şey ile karşı karşıya kaldım. Teknedeki bütün elektronikleri kaybettim. İlk önce AIS gitti. AIS yeni bir cihaz tekneye taktığım. Cihaz iile lgili bir sıkıntı olduğunu düşündüm. Sonra GPS gitti. Sonra el GPS'leri gitti. Ve inanır mısınız cep telefonundaki uygulamalar bile gitti. Yani haritalar bile yerimi göstermiyordu. Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Karadeniz'de bütün GPS datası sıfırlanıyor. Onun için ben de maalesef yola ait bütün kayıtlarımı, ortalama hızımı, toplam kaç mil yaptığımı kaybettim. Bunu çözebilmek için de Kerempe sahiline girip fenerleri izleyerek sahilden seyir yapmak zorunda kaldım. Hopa'dan başlayan yolculuğum normalde kuş uçuşu 1500 mil ama ben yaklaşık 1850 mil yol yaptım. Bunu yolu hiç durmadan sadece yelkenle ve motor kullanmadan gerçekleştirdim. Zaten bu işin zor kısmı da bu. Çünkü havanın karardığı zamanlarda bu tekneleri yürütmeyi başarmanız ve belirli bir süre içerisinde ilerlemeniz gerekiyor.

        Bu yolculuğun bazı kısımlarında insanın gerçekten bu yolculuğu tamamlayamayacağına inandığı zamanlar oluyor. Ama İskenderun sınırlarına girdiğimde fark ettim ki evet artık bu yolculukta yolun sonuna gelmiştim. Çok zor zamanlar geçirdim gerçekten. Bu arada Cape Town yani ‘Denizlerin Everesti'ni geçen 3'üncü Türk teknesindeydim. Kendi teknemize dönüp, dünya turuna devam edeceğiz. İlk hedefimiz Pasifik Okyanusu'nu da geçmek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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