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        Deprem sonrası gelen Rauf Bey Yaşam Gemisi anılarla Hatay'dan ayrıldı

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedeler için limana demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi, geride birçok anı bırakarak ilçeden ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:29 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:35
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        Deprem sonrası gelen Rauf Bey Yaşam Gemisi anılarla Hatay'dan ayrıldı
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedeler için limana demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi, geride birçok anı bırakarak ilçeden ayrıldı.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda İskenderun ilçesine gelen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi, görevini tamamladı. Deprem sonrası bölge halkına barınma hizmeti veren gemi ardından lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 8’inci ve 12’nci sınıf depremzede öğrenciler için okul ve yurda dönüştürüldü. Yüzlerce depremzede öğrenci gemideki sınıflarda sınavlara hazırlandı. Gemi, dün düzenlenen törenin ardından bugün kentten ayrıldı. Süheyla Sultan’dan sonra kentten son ayrılan Rauf Bey Yaşam Gemisi, geride birçok anı bıraktı. Gemideki eğitim boyunca öğrenciler tarafından yapılan resim ve yazılan notlar, kamarada bir panoda toplandı.

        ANILAR GEMİDE ÖLÜMSÜZLEŞTİ

        Gemide eğitim gören öğrencilerin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavlarının ardından eğitim yolculuklarını tamamladığını, eğitim süreci boyunca çocuklarla birlikte pek çok anı biriktirdiklerini belirten Eğitim Koordinasyon Yönetmeni Zeynep Şahin, öğrencilerin resim ve notlarının kamarada bir panoda toplandığını söyledi. Öğrencilerin sınavları kazanmasının ardından bıraktığı izlerin unutulmaz olduğunu ifade eden Şahin, “Burada yaşamla beraber çok şey paylaştık öğrencilerimizle ve çocuklarımızla. Bu kocaman bir süreçti. DYK'da, YKS ve LGS grubu sınavları kazandıktan sonra bazı öğrenciler odalarına mektuplar bırakmıştı. Kimisi dolapların üzerine ‘Bizi bu süreçte yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz Rauf Bey Gemisi’ yazarak duygularını ifade etti. Keşke bu duyguyu tam anlamıyla hissettirebilsem sizlere” dedi.

        Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin sevgilerini farklı yollarla dile getirdiğini sözlerine ekleyen Zeynep Şahin, “Kimisi bir akrostiş şiiriyle, kimisi minik resimlerle, kimisi de çizdiği tablolarla bu sevgiyi bize iletti. Bunlar bizim için mükemmel anılar, harika hatıralar olarak kalacak” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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