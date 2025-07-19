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        Hatay'da yiyecek arayan yaban domuzu ve yavruları görüntülendi

        HATAY'ın Defne ilçesi yiyecek aramak için yerleşim yerine yaban domuzu ve yavruları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 19.07.2025 - 19:30
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        Hatay'da yiyecek arayan yaban domuzu ve yavruları görüntülendi
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        HATAY'ın Defne ilçesi yiyecek aramak için yerleşim yerine yaban domuzu ve yavruları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi’nde gündüz saatlerinde yaban domuzu ve yavruları görüldü. Yemek bulmak için ormandan yerleşim yerine inen domuzlar, çöp konteynerleri ve yol kenarlarında yiyecek aradı. Domuzların o anları mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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