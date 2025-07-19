Hatay'da yiyecek arayan yaban domuzu ve yavruları görüntülendi
HATAY'ın Defne ilçesi yiyecek aramak için yerleşim yerine yaban domuzu ve yavruları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
HATAY'ın Defne ilçesi yiyecek aramak için yerleşim yerine yaban domuzu ve yavruları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi’nde gündüz saatlerinde yaban domuzu ve yavruları görüldü. Yemek bulmak için ormandan yerleşim yerine inen domuzlar, çöp konteynerleri ve yol kenarlarında yiyecek aradı. Domuzların o anları mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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