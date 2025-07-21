Hatayspor hazırlık maçında Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu

HATAYSPOR sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynadığı maçta Kayserispor’a 3-1 mağlup oldu.

Hatayspor sahaya; kalede Bekaj, savunmada Kerim, Hodzic, Cengiz ve Sarper, orta alanda Kamil Ahmet, Abdulkadir, Rui Pedro, kanatlarda Funsho ve Okoronkwo, forvette ise Strandberg 11’iyle çıktı.

Mücadeleye etkili başlayan Hatayspor, 23’üncü dakikada Funsho Bamgboye’un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Kayserispor, 48’inci dakikada Duckens Nazon’un golüyle eşitliği sağladı. 60’ıncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan Nazon, takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 82’nci dakikasında Nurettin Korkmaz’ın golüyle farkı ikiye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor, ilk hazırlık maçında 1’inci Lig ekiplerinden Vanspor FK’yı 1-0 mağlup etmişti. Bordo-beyazlılar, üçüncü hazırlık maçını 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’de Alanyaspor ile oynayacak.