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        Hatay'ın anavatana katılışının 86'ncı yıldönümü panelle kutlandı

        HATAY'ın anavatana katılışının 86'ncı yılında Mustafa Kemal Üniversitesi'nde panel düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 21:54 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:00
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        Hatay'ın anavatana katılışının 86'ncı yıldönümü panelle kutlandı
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        HATAY’ın anavatana katılışının 86’ncı yılında Mustafa Kemal Üniversitesi’nde panel düzenlendi.

        Mustafa Kemal Üniversitesi Kütüphane binasında, Atatürk Araştırma Merkezi iş birliğiyle hazırlanan ‘Atatürk Araştırma Merkezi Atatürk Kitaplığı’nın açılışı gerçekleştirildi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Hatay’ın Anavatana Katılışının 86’ncı Yıldönümü Paneli’, Atatürk Araştırma Merkezi koordinasyonunda, İskenderun Teknik Üniversitesi ve İskenderun Belediyesi’nin katkılarıyla yapıldı.

        HATAY DAYANIŞMA RUHUNUN GÖSTERGESİDİR

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı konuşmasında, Hatay’ın binlerce yıllık geçmişiyle sadece Türkiye’nin değil, insanlık tarihinin de önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, “Bu toprakların her karışında milletimizin derin kökleri ve sarsılmaz aidiyet duygusu vardır” dedi. Hatay’ın anavatana barışçıl yollarla katılmasının, Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomasi başarısı ve halk iradesinin tecellisi olduğunu söyleyen Masatlı, “Bugün Hatay sadece tarihsel bir zaferin simgesi değil, aynı zamanda kültürel zenginliğimizin ve toplumsal dayanışma ruhumuzun göstergesidir” diye konuştu.

        'ÜNİVERSİTE OLARAK BU KUTSAL MİRASIN TAŞIYICISIYIZ'

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, “Hatay’ın anavatana kavuşması sadece bir toprak bütünlüğü değil, aynı zamanda büyük bir diplomasi ve millet iradesi zaferidir” dedi. Atatürk’ün, ‘Hatay benim şahsi meselemdir’ sözlerini hatırlatan Rektör Eren, bu süreçte barışçıl yöntemlerle elde edilen kazanımın, Türk diplomasisinin en önemli başarılarından biri olduğuna dikkat çekti. Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti için taşıdığı stratejik ve tarihi öneme vurgu yapan Eren, “Üniversite olarak bu kutsal mirasın taşıyıcısıyız. Gençlerimize sadece bilim öğretmiyoruz, aynı zamanda tarih şuuru, vatan sevgisi ve millet bilinci kazandırıyoruz. Atatürk’ün izinde, köklerinden kopmadan, çağdaş değerlerle ilerleyen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

        Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç da kurumun Hatay’a ve Atatürk tarihine yönelik çalışmalarını anlattı. Hatay meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinin, Atatürk’ün ileri görüşlülüğü ve diplomatik dehasıyla mümkün olduğunu belirten Kılınç, “Hatay’ın anavatana katılış süreci, tarihe örnek teşkil eden bir diplomasi modelidir. Kurum olarak bu süreci bilimsel yayınlar ve etkinliklerle yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

        Panelde, Atatürk ve Hatay konulu sunumlar Prof. Dr. Ömer Osman Umar, Prof. Dr. Olcay Özkaya ve Prof. Dr. Fevzi Çakmak tarafından yapıldı. Panele yoğun ilgi gösteren dinleyiciler, Hatay’ın anavatana katılış sürecini hem tarihsel hem de güncel yönleriyle dinleme fırsatı buldu. Program, Atatürk Araştırma Merkezi tarafından hediye edilen kitapların imza etkinliği ve panelistlere takdim edilen teşekkür belgeleriyle sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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