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        MSB: İskenderun'da yüksek ateş şikayetiyle tedaviye alınan 2 asker şehit oldu (2)

        ŞEHİTLERMEMLEKETLERİNE UĞURLANDIHatay'ın İskenderun ilçesindeki İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede, tüm müdahaleye rağmen şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan için uğurlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 13:01 Güncelleme: 26.07.2025 - 13:05
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        MSB: İskenderun'da yüksek ateş şikayetiyle tedaviye alınan 2 asker şehit oldu (2)
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        ŞEHİTLERMEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede, tüm müdahaleye rağmen şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan için uğurlama töreni düzenlendi. İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda yapılan törenin ardından şehit İkmal Er Semih Erdoğan toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a, Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ise İstanbul'a uğurlandı. Aynı olayda rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 5 askerin de tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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