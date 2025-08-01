Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İş yerine silahlı saldırı kamerada; şüpheli tutuklandı

        HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş açan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:01 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş yerine silahlı saldırı kamerada; şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş açan H.B.T. ile ona yardım eden 2 kişi yakalandı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 23 Temmuz'da bir iş yerinde meydana geldi. Başında kask takılı olan H.B.T. motosikletle geldiği iş yerine tabancayla ateş edip kaçtı. İş yerinin camları kırılırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güzergahta bulunan güvenlik kameralarındaki 780 saatlik görüntüleri izleyen ekipler, kimliğini belirlediği H.B.T. ile ona yardım eden N.P. ile O.B.Ö.'yü 30 Temmuz'da saklandıkları adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin tarifelerine yönelik açıklama
        Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin tarifelerine yönelik açıklama
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!

        Benzer Haberler

        Hatay'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
        Hatay'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
        Hatay'da otomobilde 16 bin 744 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
        Hatay'da otomobilde 16 bin 744 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
        Depremlerde yıkımın simgesi olan "600 Evler Sitesi'nde yaşam yeniden başlad...
        Depremlerde yıkımın simgesi olan "600 Evler Sitesi'nde yaşam yeniden başlad...
        Freni boşalan vincin çarptığı hafriyat kamyonunda yaralanan işçi öldü
        Freni boşalan vincin çarptığı hafriyat kamyonunda yaralanan işçi öldü
        Hatay'da park halindeki otomobil kundaklandı
        Hatay'da park halindeki otomobil kundaklandı
        Edirne'de şehit olan uzman çavuşun cenazesi Osmaniye'de defnedildi
        Edirne'de şehit olan uzman çavuşun cenazesi Osmaniye'de defnedildi