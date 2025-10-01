Hatay'da denizdeki hortum kamerada

İlçede yer yer etkili olan yağışlı hava, gece saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı. İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde fırtınayla beraber, denizde hortum çıktı. Çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Hortum ilk belirlemelere göre bir zarara neden olmazken, ilçede fırtına etkisini sürdürüyor.

