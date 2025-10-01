Habertürk
        Hatay'da 12 kaçak göçmen yakalandı

        Hatay'da 12 kaçak göçmen yakalandı

        HATAY'da polisin takibi sonucu durdurulan minibüste, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 12 göçmen yakalandı.

        Giriş: 01.10.2025 - 03:44 Güncelleme: 01.10.2025 - 03:50
        Hatay'da 12 kaçak göçmen yakalandı
        HATAY'da polisin takibi sonucu durdurulan minibüste, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 12 göçmen yakalandı. Göçmenleri yurda soktuğu iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan göçmenlerin bir minibüs ile taşındığı bilgisine ulaştı. 28 Eylül'de takibe aldıkları minibüsü, Belen-İskenderun otoyol bağlantısında durduran ekipler, araçta herhangi bir kimlik kartı bulunmayan 12 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenleri yurda soktuğu iddia edilen 3 kişiyi gözaltına alan ekipler, insan kaçakçılığından elde edildiği düşünülen 27 bin liraya da el koydu. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerin ardın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

