Hatay'da "Color Fest" etkinliği

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HATAY (AA) - Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında "Color Fest" düzenlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesince Antakya Expo Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Katılımcılara festival alanı girişinde ücretsiz tişört, şapka ve farklı renklerden oluşan toz boyalar dağıtıldı.

Katılımcılar toz boyaları birbirlerine atarak müzik eşliğinde dans etti. Boyaların havaya saçıldığı anda renkli görüntüler oluştu.

Festivale katılan Selma Nur, AA muhabirine, ilk kez böyle bir festivale katıldığını ve çok eğlenceli geçtiğini söyledi.

Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi Öğretmeni Seçil Yapar da öğrencileriyle çok güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.





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