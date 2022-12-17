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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şarkıcı Atiye Hatay'da konser verdi

AA

Şarkıcı Atiye Hatay'da konser verdi

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 8. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali etkinlikleri kapsamında pop müzik şarkıcısı Atiye sahne aldı.

Dörtyol Belediyesi tarafından Numune Evler Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Atiye, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser için alanı dolduran müzikseverler de Atiye'ye şarkılarını söylerken eşlik etti.

Konser sonunda Atiye'nin performansı Hataylı müzikseverler tarafından alkışlandı.

Daha sonra, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Atiye'ye çiçek ve plaket verdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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