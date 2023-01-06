Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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HATAY (AA) - Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Güven, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Ali Jadallah’ın "Mazlumun ahı" başlıklı fotoğrafına oy veren Güven, çevre-yaşamda Tayfun Coşkun’un "Mauna gökyüzü", sporda da Elif Öztürk Özgöncü’nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.

Başkan Güven, fotoğrafların hepsinin farklı bakış açısı ve anlam taşıdığını belirterek, AA'yı tebrik etti.



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