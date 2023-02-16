McDonald's Türkiye'den deprem yardımı seferberliği

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HATAY (AA) - McDonald's Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerindeki acil ihtiyaçların karşılanması için yardımlarını sürdürüyor.



McDonald's Türkiye, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerden sonra AFAD ve Ahbap ile işbirliği içinde yardım çalışması başlattı.

Bu kapsamda şirket, deprem felaketinin ardından başlatılan yardım seferberliğine nakdi bağışın yanı sıra yiyecek-içecek ve kıyafet desteğinde bulundu.

McDonald's Türkiye, bölgeye kıyafet gönderimi yapmanın yanı sıra depremzede çocukların yüzünü güldürmek için de oyuncak dağıtımı gerçekleştirdi.

Deprem bölgesindeki dayanışmaya destek olmak için hem maddi hem de operasyonel olarak depremzedelerin yanında olan McDonald's Türkiye, yardım ekiplerinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin hızlı biçimde tedarik edilebilmesi için AFAD ve Ahbap'a 2'şer milyon liralık bağış yaptı.

Ayrıca şirket, ilk 24 saatte gıdaya erişim konusunda Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da depremzedelere ilgili lokal otoritelerle koordineli şekilde yakın illerden yemek desteği verdi.

Şirket, AFAD koordinasyonunda şimdiye kadar yaklaşık 80 bin menüyü Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, İskenderun, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye’deki ihtiyaç noktalarına ulaştırdı.

Ayrıca şirket Gaziantep Şehitkamil restoranını ücretsiz yiyecek, sıcak içecek, WiFi ve diğer temel ihtiyaçlar için hizmete açarak depremzede vatandaşlara ve arama kurtarma görevlilerine destek oldu.

McDonald's Türkiye, deprem etkisi altındaki bölgelerde hayat normale dönene kadar yardımlarına devam edecek.

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