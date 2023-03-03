Hatay'da şebeke suyu ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

HATAY (AA) - Hatay'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, şebeke suyu temini, kanalizasyon, WC ve duş hizmetleri çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Masatlı, depremzede vatandaşların, su, altyapı, seyyar tuvalet ve banyo gibi hijyen imkanlarına erişimini artırmak için, sahada görevli çeşitli kurumların personelleriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

11 belediye ve kurumun sahadaki çalışmalarının devam ettiğini anlatan Masatlı, sorumluluk alanlarındaki hizmetlerde 158 aracın ve 442 personelin görev yaptığını söyledi.

Çalışmalar kapsamında, Samandağ, Kırıkhan, Belen, Arsuz, Atınözü, Kumlu, Payas, Yayladağı, Reyhanlı, Dörtyol, Erzin ve Hassa ilçelerinde şebekeye su iletimi yapıldığını ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu ilçelerde önemli bir sorun kalmamış olup, küçük ve lokal sorunlara ekiplerimizce anlık müdahaleler yapılmaktadır. İskenderun ilçemizde tüm şebekeye su verilmiş olup, arızalara bağlı olarak yer yer basınç kaybı yaşanmakta ve tespit edilen arızalara müdahale edilmektedir. Ayrıca İskenderun içme suyu arıtma tesisinin aktif hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Antakya ilçemizde baraj isale hattı onarımı tamamlanmış olup, 5 bin ve 10 bin tonluk depolara su iletimi sağlanmış, ayıca ana şebeke hatlarına da su verilmiştir. Yine merkeze uzak mahallelerinin yüzde 70’ine de su verilmiştir. "

Defne ilçesinde, Çekmece Mahallesi hariç, merkez mahallelere su iletimi sağlandığını aktaran Masatlı, şunları kaydetti:

"Baraj isale hattı onarımı sonrası Çekmece deposuna su verilmeye başlanmıştır. Diğer münferit arızalara da anında müdahale edilmektedir. Bunlarla birlikte, Antakya ve Defne‘de şehrin ana arterleri yoğunluklu olmak üzere, yaklaşık 160 çeşmenin yapımına başlanmış, bunların bir kısmı da tamamlanmıştır. Son olarak il genelindeki su şebekeleri şok klorlama yöntemi ile dezenfekte edilmekte, yine depolarda da temizlik ve hijyen çalışmaları, altyapı tamir ve onarımlarına paralel olarak sürmektedir. Bu çalışmaların ardından ise depo giriş ve çıkışları ile şebekenin belirli noktalarından Nevşehir ve Giresun Halk Sağlığı ekiplerince numune alımları düzenli olarak devam etmektedir. Bu çalışmalarla suya erişemeyen halkımızın sağlıklı suya en kısa sürede erişimi hedeflenmektedir."

Hatay genelinde vatandaşların tuvalet ve duş ihtiyaçlarını karşılamak için de gerekli planlamaların yapıldığını söyleyen Masatlı, "Antakya ve Defne'de ISS firmasının, ilçelerimizde ilçe belediyelerinin ve diğer destek veren belediyelerin katkılarıyla çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 460'ı Antakya ve Defne’de olmak üzere il genelinde yaklaşık 750 tuvalet ve 229 duş ünitesi bulunmaktadır. Halihazırda il genelindeki tüm WC'lere vidanjörlerle boşaltım hizmeti verilmekte, arazöz, tanker gibi araçlarla su ihtiyaçları da giderilmektedir" diye konuştu.





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