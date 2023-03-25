Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları 20 mahallede sürecek

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HATAY (AA) - Hatay Valiliği, Antakya ve Denfe ilçelerinde depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının 20 mahallede devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarının Antakya ve Defne'deki Harbiye, Sümerler, Değirmenyolu, Çınarlı, Çekmece, Subaşı, Turunçlu, Narlıca, Maşuklu, Fevziçakmak, Esenlik, Ürgenpaşa, Altınçay, Saraykent, Akasya, Odabaşı, Akçaova, Bitiren, Apaydın, Demirköprü mahallelerinde süreceği belirtildi.



Açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.





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