Yayladağı Kitap Günleri başladı

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HATAY (AA) - Yayladağı Belediyesi ve Yayladağı Kaymakamlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap günleri başladı.

Eski hükümet konağı alanındaki açılış, Hatay'da koordinatör vali olarak görevlendirilen Osman Kaymak, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe ve Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Belediye Başkanı Yalçın, burada, belediye olarak kültür sanat aktivitelerinde üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

Kitap günleri etkinliğinin bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri için mutluluk duyduklarını kaydeden Yalçın, "Burada çok sayıda yazar ve kitabevini ilçe halkımız ve öğrencilerimiz ile buluşturacağız. Depremzede çocuklarımız başta olmak üzere birçok öğrencimize fuarda kullanacakları hediye çekleri dağıtacağız. Ayrıca öğrenciler için çeşitli aktivitelerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından yazar Sıtkı Aslanhan, öğrenci ve velilerle söyleşi yaptı.



Etkinlik koordinatörü Gülşen Gazel de 27 Mayıs'a kadar açık olacak fuara ilçe halkını davet etti.

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