Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Ağır hasar aldığı belirlenen merkez Antakya ve Defne ilçeleri başta olmak üzere Samandağ, İskenderun, Yayladağı, Dörtyol, Altınözü, Arsuz, Belen, Kırıkhan, Reyhanlı ve Payas ilçelerindeki binalarda çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleri yardımıyla ağır hasarlı binaların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Yıkılan binaların enkazı kamyonlara yüklenerek döküm sahasına götürülüyor.

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