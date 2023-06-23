Hatay'da freni arızalanan kamyonun çarptığı minibüsteki 3 asker yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan kamyonun 3 araca çarptığı kazada 3 askeri personel yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AIA 502 plakalı kamyon, Antakya-Yayladağı kara yolunun Harbiye Şelaleleri yakınında, freninin arızalanması yüzünden biri seyir halindeki iki otomobil ile bir minibüse çarparak durdu.

Kaza sonucu minibüsteki 3 askeri personel yaralanarak ambulanslarla Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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