Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Hatay'da "Sesinizi Duyduk" konseri

HATAY (AA) - Antakya Medeniyetler Korosu, 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da depremzedelerle buluştu.

Antakya Medeniyetler Korosu'nun Yayladağı ilçe meydanında "Sesinizi Duyduk" adıyla gerçekleştirdiği konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Konserde, seslendirilen "Mağusa Limanı, Adaletin bu mu dünya, Yara bere içindeyim" gibi eserlere depremzedelerin yanı sıra bu bölgede görevli çalışanlar da eşlik etti, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Programın ardından Antakya ve Defne ilçelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan 164 kişiye başarı belgesi verildi.

- "Hatay’da yeniden konser verebilmek inanılmaz güzel bir duygu"

Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat, AA muhabirine, aylar sonra Hatay'da konser verebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Depremzedelere özel konser gerçekleştirdiklerini aktaran Özfırat, şöyle konuştu:



"Büyük yıkımın ardından maalesef bizler de başka illere savrulduk. Aradan geçen 5 ayın ardından ilk defa konser için Hatay’a döndük. Burada depremi yaşayan 5 bin kişiye karşı konser verdik. Bizleri sardılar, bizleri kucaklayarak yaralarımıza merhem oldular. Bizler de onlara sazımızla, sözümüzle, bir şeyler yaparak yaralarını unutturmaya çalıştık. Bu akşam burada çok büyük bir duygu seli vardı. Herkes bir şeylerini kaybetmişti. Bizim için çok özel bir konserdi. Tekrar Hatay’da olmak, yeniden bu şehirde konser verebilmek inanılmaz güzel bir şey.”

Deprem sonrasında Hatay’ın sesi olmaya çalışanlara da teşekkür eden Özfırat, "Hataylıların hatta 11 ildeki depremzedelerimizin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Yaşanan afet o kadar büyük ki, bunu unutmamak lazım. Bu süreçte çaba gösteren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’e, sosyal medya fenomeni Burak Özdemir’e ve tüm sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Lütfen devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Yayladağı Belediyesi Başkanı Mehmet Yalçın da Hatay’ın sesini Türkiye ve dünyaya duyuran Antakya Medeniyetler Korosuna teşekkür etti.

Konserde acıların paylaşıldığını belirten Yalçın, "İlçemiz belediyesinde hizmet veren ve gönüllü vatandaşlarımızla beraber 164 kişiyle depremin ilk anından itibaren arama kurtarma faaliyetlerine başlatmıştık. İlçemizden Antakya ve Defne ilçelerine gönüllü giden kardeşlerimiz, 152 vatandaşımızı enkazdan çıkardı. O yüzden "sesinizi duyduk" diyoruz. Bu konserimizi de aslen onlara atfettik." diye konuştu.

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