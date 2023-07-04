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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'daki Karamağara Koyu, yaz mevsimiyle hareketlendi

AA

Hatay'daki Karamağara Koyu, yaz mevsimiyle hareketlendi

HATAY (AA) - RECEP BİLEK/ERGÜN HAKTANIYAN - Hatay'da sıcak havadan uzaklaşıp doğada nefes almak isteyenler, Yayladağı ilçesindeki Karamağara Koyu'na hareketlilik getirdi.

Doğu Akdeniz kıyısındaki Karamağara Koyu, denizin mavisiyle doğanın yeşilini buluşturan yapısıyla ilgi görüyor.

Kentte yaz mevsimiyle hava sıcaklığının 30 dereceyi aşması, Yayladağı ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki koyda ziyaretçi yoğunluğunu artırdı.

Sıcaktan bunalanların denizde yüzerek serinlediği koyda, bazı ziyaretçiler balık tutup piknik yaparak vakit geçirdi.

Geçmişte korsanların saklanmak için kullandıkları üslerden biri olmasıyla ünlenen koy, fotoğraf tutkunlarını da ağırladı.

- "İnsanın içini ferahlatan havası var"

Ziyaretçilerden Yusuf Arda Arslan, AA muhabirine, Karamağara'nın denizi ve manzarasını beğendiğini söyledi.

Bölgenin, rahatlatıcı etkisi olduğunu belirten Arslan, "Yemyeşil doğası ve bol oksijeniyle huzur veriyor. İnsanın içini ferahlatan havası var. Manzarasıyla da insanın kanını ısıtıyor. Zihindeki bütün olumsuzlukları alan bir yer." dedi.

Berkay Koçoğlu da Hatay'daki arkadaşlarını ziyaret için Ankara'dan geldiğini anlattı.

Serinlemek için koyu tercih ettiklerini dile getiren Koçoğlu, "Deprem bölgesini gördük, çok üzüldük. Burası gerçekten moral bulabileceğiniz bir nokta. Manzarası, güneşi, her şeyiyle mükemmel. İnsanın moralini yükseltebilecek bir yer." diye konuştu.


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