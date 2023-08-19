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        Depremde ölen AA muhabiri Burak Milli'nin adı Hatay Basın Cemiyetinde yaşatılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 12:06
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        Depremde ölen AA muhabiri Burak Milli'nin adı Hatay Basın Cemiyetinde yaşatılacak
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        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli'nin adı, Hatay Basın Cemiyetinin toplantı salonuna verildi.

        Cemiyetin 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Millet Bahçesi İstanbul-Hatay Kardeşlik Çarşı'na kurulan prefabrik temsilcilikte yapıldı.

        Tek aday olan mevcut başkan Hikmet Otuzbir'in yeniden seçildiği kongrede, 6 Şubat'taki depremlerde ölen gazeteciler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Toplantıda, afette evinin bulunduğu binanın yıkılması sonucu eşi Ayşen (30) ve 5 aylık bebeği Eylül Lina ile yaşamını yitiren Burak Milli'nin (31) adının toplantı salonuna verilmesi kararlaştırıldı.

        Depremde eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybeden gazeteci İzzet Nazlı'ya da sembolik onursal başkanlık verildi.

        Hikmet Otuzbir, vefat eden gazetecilerin ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

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