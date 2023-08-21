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        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 12:11
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        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

        Depremlerde ağır hasar alan başta merkez ilçe Antakya ve Defne olmak üzere Samandağ, Yayladağı, İskenderun, Kırıkhan ilçelerindeki binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerin, çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapılar kontrollü yıkılıyor.

        Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

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