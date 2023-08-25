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        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:21 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:31
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        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı bir otel ve 2 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Depremlerde ağır hasar alan başta merkez ilçe Antakya ve Defne olmak üzere Samandağ, Yayladağı, İskenderun, Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerindeki binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, çalışmalar kapsamında merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde çevresinde güvenlik önlemi aldığı bir otel ile 2 binada kontrollü yıkım gerçekleştirdi.

        Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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