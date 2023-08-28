Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:23 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

        Depremlerde ağır hasar alan başta merkez ilçe Antakya ve Defne olmak üzere Samandağ, Yayladağı, İskenderun, Altınözü ve Kırıkhan ilçelerindeki binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerin, çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

        Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hatay'da şiddetli yağış sırasında ağır hasarlı 2 katlı bina çöktü
        Hatay'da şiddetli yağış sırasında ağır hasarlı 2 katlı bina çöktü
        Hatay'da 16 katlı rezidans dinamitle yıkıldı
        Hatay'da 16 katlı rezidans dinamitle yıkıldı
        Depremzede esnaf yöresel lezzetleri konteynere taşıdığı tezgahında sunuyor
        Depremzede esnaf yöresel lezzetleri konteynere taşıdığı tezgahında sunuyor
        Hatay'da depremlerde hasar alan iki katlı bina çöktü
        Hatay'da depremlerde hasar alan iki katlı bina çöktü
        Kamp ateşi, çadırı yaktı
        Kamp ateşi, çadırı yaktı
        Hatay'da depremzede öğrencilere kıyafet ve kitap desteği
        Hatay'da depremzede öğrencilere kıyafet ve kitap desteği