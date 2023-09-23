Hatay'da apartman duvarı arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde apartman duvarı arasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Giriş: 23.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:26
Hatay'ın Samandağ ilçesinde apartman duvarı arasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yeşilada Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın duvarı arasına kedinin sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlıklı olduğu gözlenen kedi doğal ortamına bırakıldı.